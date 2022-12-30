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Синоптики пообещали плюсовую температуру в Московском регионе 30 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, местами гололед, а также до 2 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в пятницу, 30 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве температура воздуха составит от нуля до +2 градусов, ночью столбики термометров займут нулевую отметку в минимальном значении.

На территории Московской области ожидается от -3 до 2 градусов тепла в дневное время суток и аналогичный диапазон — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер южного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее, 28 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег и небольшой дождь в Москве в новогоднюю ночь. Температурный фон составит от –3 до +2 градусов, чем и обусловлено выпадение вышеупомянутых осадков.

Как тем же днем рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, декабрь в Москве отметился выпадением сразу двух норм месячных осадков — достижением отметки в 102 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дополнил, что высота снежного покрова в 30 см, которая наблюдалась в столице в тот же период, по аналогии превысила норму почти в два раза.

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