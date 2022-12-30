Украинские боевики выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Донецку шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает СЦКК Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрел был зафиксирован в 2:34, отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Украинские боевики вечером в среду, 28 декабря, обстреляли центральные районы Донецка. Это был третий удар боевиков по городу за день.

Тогда же сообщалось, что ВФУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР. Уточнялось, что с 15:23 до 15:35 мск под обстрелами со стороны украинских боевиков оказались три населенных пункта ДНР.

По Донецку ВСУ огонь велся дважды из 155-миллиметровых орудий натовского образца. Было выпущено 23 снаряда. Еще пять снарядов калибра 155 мм выпущено по Горловке.

27 декабря в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВФУ пострадал мужчина. Обстрел мирных кварталов Петровского и Кировского районов начался в 19:05 мск, когда украинские боевики выпустили четыре снаряда по городу. После этого по районам было выпущено еще 12 ракет.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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