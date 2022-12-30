Военный эксперт рассказал о причине повторных ударов по инфраструктуре Украины

Украина при иностранной поддержке бросает все силы для восстановления инфраструктуры военного и двойного назначения, поэтому периодически и наносятся повторные удары, рассказал «Известиям» 30 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В паузах между ударами проводится доразведка целей. Оценивается эффективность поражения, масштаб ущерба им, ведущиеся ремонтные работы. При необходимости наносятся повторные удары. Украина — большая страна с разветвленной оборонной промышленностью. Чтобы надежно заглушить оборонку приходится прилагать большие усилия и тратить немало ракет. Но сегодняшние удары подтверждают, что недостатка в них у России нет, а ПВО Украины, строящееся со всё большим использованием иностранных комплексов, по-прежнему дырявое», — пояснил эксперт.

Как обычно, жертвы среди гражданского населения были только от украинских ракет ПВО, которые при неудачных попытках перехвата падают на свои же города и села, отметил Шурыгин.

«Из-за беспорядочной украинской стрельбы одна из С-300 сегодня залетела даже в Белоруссию, где благополучно упала в поле, не причинив, к счастью, ущерба», — напомнил он.

Утром 29 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве, Одессе, Харькове, Львове и ряде других городов прогремели взрывы. После этого частично или полностью пропало электричество, возникли перебои в работе городского транспорта.

В частности, в Киеве работало ПВО, было зафиксировано несколько взрывов и власти предупредили жителей о возможных перебоях с водой и светом. Также было повреждено предприятие в Голосеевском районе, а 40% потребителей в украинской столице остались без света.

В Одессе городские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры, из-за чего начались отключения электроэнергии.

Во Львове взрывы были слышны на энергетических объектах. Около 90% города без света, трамваи и троллейбусы не ходят, возможны перебои с водоснабжением.

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Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах