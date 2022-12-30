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Корреспондент «Известий» перед Новым годом побывал на позициях под Горловкой

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Подразделения третьей бригады первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) готовятся встречать Новый год на передовой под Горловкой. Корреспондент «Известий» побывал на позициях и увидел, как военные готовятся к празднику.

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«Обстановка у нас сложная и напряженная. Бои не стихают, постоянно идем вперед, противник огрызается. Но мы продвигаемся. Блеск в глазах (у солдат) потому что всё вперед, вперед и вперед», — рассказывает офицер третьей бригады с позывным Купер, сидя у костра между бетонных блоков.

Это подразделение, сформированное в Горловке, уже девять лет ведет боевые действия на одном из самых горячих участков фронта в Донбассе. В одном из углов у кирпичной стены стоит небольшая елка, которую бойцы нарядили самодельными бумажными игрушками. Здесь же стол, небольшая печка для чайника и костер для обогрева. У костра греется кот — неизменный спутник армейского быта на всей линии фронта. На стенах среди документов — письма от детей, их регулярно передают в подразделения школьники со всей России. Очередные письма, вместе с подарками.

В одном из расположений на севере Горловки в безопасном подвале к празднику установили большую елку в столовой и нарядили настоящими игрушками. А стены поверх зеленой сетки украшает блестящий «дождик». Во время ротаций здесь можно отдохнуть и восстановиться.

Рядом два бойца чистят оружие, которое полностью покрыто глинистым грунтом. Температура в Донбассе держится выше нуля, периодически идут дожди, поэтому грязь и проникающая везде влага — один из главных факторов окопного быта.

«Тяжеловато, конечно, в такую погоду. И передвигаться тяжело, и почистить оружие не всегда есть время. Но когда есть возможность, проводим капитальную чистку», — рассказывает Михаил.

Он в армии с февраля, и еще не знает, как будут проходить праздники на передовой, поэтому не теряет времени и готовит оружие. В новом году мечтает вернуться домой и работать — после победы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Когда отгоним врага, тогда и будем отмечать

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