Корреспондент «Известий» перед Новым годом побывал на позициях под Горловкой
Подразделения третьей бригады первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) готовятся встречать Новый год на передовой под Горловкой. Корреспондент «Известий» побывал на позициях и увидел, как военные готовятся к празднику.
«Обстановка у нас сложная и напряженная. Бои не стихают, постоянно идем вперед, противник огрызается. Но мы продвигаемся. Блеск в глазах (у солдат) потому что всё вперед, вперед и вперед», — рассказывает офицер третьей бригады с позывным Купер, сидя у костра между бетонных блоков.
Это подразделение, сформированное в Горловке, уже девять лет ведет боевые действия на одном из самых горячих участков фронта в Донбассе. В одном из углов у кирпичной стены стоит небольшая елка, которую бойцы нарядили самодельными бумажными игрушками. Здесь же стол, небольшая печка для чайника и костер для обогрева. У костра греется кот — неизменный спутник армейского быта на всей линии фронта. На стенах среди документов — письма от детей, их регулярно передают в подразделения школьники со всей России. Очередные письма, вместе с подарками.
В одном из расположений на севере Горловки в безопасном подвале к празднику установили большую елку в столовой и нарядили настоящими игрушками. А стены поверх зеленой сетки украшает блестящий «дождик». Во время ротаций здесь можно отдохнуть и восстановиться.
Рядом два бойца чистят оружие, которое полностью покрыто глинистым грунтом. Температура в Донбассе держится выше нуля, периодически идут дожди, поэтому грязь и проникающая везде влага — один из главных факторов окопного быта.
«Тяжеловато, конечно, в такую погоду. И передвигаться тяжело, и почистить оружие не всегда есть время. Но когда есть возможность, проводим капитальную чистку», — рассказывает Михаил.
Он в армии с февраля, и еще не знает, как будут проходить праздники на передовой, поэтому не теряет времени и готовит оружие. В новом году мечтает вернуться домой и работать — после победы.
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