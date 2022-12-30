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Экономист рассказал про последствия от присоединения к потолку цен на нефть РФ

Экономист Джафарли: страны, которые ввели потолок цен на нефть из России ждут последствия
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Введение потолка цен на российскую нефть и реакция Москвы на это не затронут основных покупателей энергоносителя. Для тех, кто присоединился к санкциям, последствия будут ощутимыми, заявил 29 декабря азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли.

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«Основные покупатели российской нефти в последнее время — это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже $60. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет. Что же касается трубопроводной нефти, которая в малых объемах, но всё же поступает в Евросоюз, особенно в Венгрию, то она в стороне и от санкций, и от потолка цен», — сказал он «РИА Новости».

Джафарли пояснил, что потолок цен затронет компании, которые страхуют и занимаются логистикой российской нефти. К тому же за введение подобной меры ратовали в основном страны, которые не покупали российскую танкерную нефть.

По его мнению, указ президента России Владимира Путина о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (потолка цен), — в большей степени страховка внутренних игроков, которые могли бы обходными путями продавать нефть странам, которые подключились к потолку цен.

«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым <...> Потолок цен, который ввели западные страны, и указ президента России, конечно же, создадут определенную напряженность на нефтяных рынках в будущем, и те страны, которые зависят от российской нефти, захотят через третьи страны продолжать поставки», — уверен экономист.

Джафарли напомнил, что Индия нарастила экспорт нефтяной продукции в европейские страны в несколько раз за последние несколько месяцев. И эта нефть — российская. Она обрабатывается на индийских заводах и поставляется Евросоюзу под индийским брендом.

«Таким образом, если не будет более жестких мер со стороны России, то есть уменьшения добычи, то цены на нефть в ближайшее время останутся скорее всего в коридоре $80–90, и этот коридор на данный момент, похоже, устраивает всех игроков рынка», — спрогнозировал эксперт.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз. Страны блока согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

27 декабря российский президент Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. При этом указано, что поставки нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с указом, всё же могут проводиться на основании специального решения президента РФ. Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля того же года.

О намерении ответить на санкционный меры по ограничению предельной цены на нефть РФ Владимир Путин заявил журналистам после заседания Госсовета 22 декабря. Он подчеркнул, что Россия не теряет ничего от введенного странами Евросоюза потолка цен.

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