Игравший против Пеле футболист Пономарев назвал его легендой

Бразильский футболист и трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле — легенда и гений. Об этом сообщил советский футболист, заслуженный мастер спорта Владимир Пономарев в четверг, 29 декабря, в беседе с «Известиями».

«Я очень хорошо и близко знал Пеле по игре и в жизни. По игре это уникальный человек. То, что он делал в футболе, это неподвластно просто никому. Он просто играл в футбол. Вот как мы дышим, он так и играл в футбол», — подчеркнул Пономарев.

Футболист назвал Пеле компьютером, который анализировал действия противника. По его словам, такие люди рождаются раз в 100 лет.

Пономарев вспомнил, что встречался с Пеле в Москве и Рио-де-Жанейро. Он отметил, что у них было тесное общение.

Легенда футбола умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира несколько лет боролся с онкологией. В сентябре 2021 года ему удалили опухоль, после чего врачи давали благоприятный прогноз.

Но в конце ноября 2022 года футболиста внепланово госпитализировали с генерализованным отеком тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Проведенная в последние месяцы химиотерапия не принесла результатов.

Об ухудшении состояния здоровья Пеле сообщили 21 декабря, у бразильца наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему потребовался более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции. Спустя несколько дней, 26 декабря, на фоне ухудшения состояния Пеле начал прощаться с семьей и друзьями с больничной койки.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола признала его лучшим футболистом XX века.

Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.