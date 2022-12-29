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Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что США знают о разворовывании помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Пока украинский президент Владимир Зеленский выполняет поставленные перед ним задачи, Вашингтон будет терпеть воровство финансовой помощи Запада. Об этом 28 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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«Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России — они будут закрывать глаза на это», — сказал Азаров в интервью YouTube-каналу «Мрия» .

По его мнению, хищении могут составлять порядка двух десятков миллиардов долларов. Азаров отметил, что киевскому руководству будет несладко, если палата представителей в конгрессе проведет аудит.

В целом, с начала российской специальной операции на Украине США и их союзники поставили боевую технику для вооруженных сил Украины на миллиарды долларов. Так, исходя из опубликованной в середине октября Госдепартаментом США информации, с января этого года только США выделили около $18,3 млрд в помощь Украине в «области безопасности».

На прошлой неделе, 21 декабря, Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $1,85 млрд, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Прежде сообщалось, что Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Ранее в этом месяце сын экс-главы Белого дома Дональд Трамп-младший процитировал заявление Зеленского в своем Twitter: «За прошлый месяц я заработал $40 млрд, работая из дома! Учитесь!», обратив внимание на умение украинского президента «зарабатывать» на помощи Запада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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