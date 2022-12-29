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Захарова выразила уверенность в возвращении демонтированных на Украине памятников

Захарова: любые попытки киевского режима переписать историю обречены на провал
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Украина продолжает последовательную линию на фальсификацию собственной истории. Одной из составляющих такого деструктивного курса стала борьба с памятниками, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 29 декабря на сайте ведомства.

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По словам дипломата, любые попытки киевского режима переписать историю обречены на провал, и демонтированные памятники вновь займут свое законное место в центре Одессы, Измаила и других городов Украины, «которая сегодня продолжает страдать под гнетом агрессивных национал-радикалов».

Как указала Захарова, в стране снесены практически все монументы советской эпохи, включая памятники Ленину, которому Украина обязана своей государственностью.

«Но в Киеве на этом не останавливаются. Новым объектом ненависти стал великий русский поэт А.С.Пушкин, чьи барельефы, бюсты, памятники уничтожаются в различных городах десятками. В тщетной попытке отменить русскую культуру украинская власть пытается стереть с лица земли любые объекты, которые могут пробудить в многочисленном русскоязычном населении страны осознание того, чего их пытаются лишить», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что очередь дошла и до ликвидации памятников тем деятелям, которые отстаивали независимость страны в борьбе с внешними врагами столетия назад. В их числе — памятник «Основателям Одессы», посвященный Екатерине II и ее сподвижникам.

«Но жалкая выходка безумствующих русофобов не изменит того факта, что именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием. Так же и демонтаж памятников величайшему полководцу, генералиссимусу Александру Суворову в Одессе и Измаиле не изменит того факта, что лишь благодаря его победам эти города сохранялись и развивались», — подчеркнула дипломат.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Одессе приступили к демонтажу памятника Екатерине II. В скульптурную композицию входят и другие основатели города: Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Известно, что монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия.

В этом же месяце был снесен памятник Александру Пушкину в Днепропетровске. До этого памятники поэту демонтировали в Киеве, Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове и Тульчине. В Днепропетровске также в конце года демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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