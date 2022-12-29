«Известия» показали подготовку к Новому году на позициях в Горловке

Российские военнослужащие подготовились к встрече Нового года на позициях в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал новогоднюю обстановку на боевых позициях.

Так, в подразделениях первого армейского корпуса военнослужащие готовят небольшие елочки, украшают их. Они получают подарки от волонтеров и детей. На позиции доставляют детские письма, авторы которых поддерживают боевой дух.

Среди желаний бойцы загадывают встречу с родными.

«Надеемся, что в этом году в ближайшее время встретимся со своими близкими», — сказал журналисту один из бойцов.

В ДНР в настоящее время есть те, кто встречает праздник в такой обстановке не впервые.

«Когда отгоним врага, тогда потом будем праздновать Новый год, а пока вот так, будем на службе. Потом будем радоваться», — заключили бойцы в беседе с журналистом.

Ранее в четверг командир группы бойцов Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ рассказал, как они держат оборону в районе населенного пункта Торское. По его словам, бойцы постоянно наблюдают за врагом, который занял позиции в оврагах и периодически проявляется.

По его словам, обстрел российских позиций в среднем происходит по три раза за день. Он отметил, что среди сослуживцев — самые доблестные бойцы, которые прошли огонь и воду, поэтому всё выдержат и пойдут вперед.

Днем ранее военкор «Известий» Валентин Трушнин рассказал о работе бойцов ВС РФ. По его словам, российские военные сбивают дроны-разведчики Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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