Украинские военные обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. В результате атаки пострадали двое мужчин, заявили 29 декабря в администрации города.

«В результате попадания украинского снаряда в гараж произошло загорание автомобиля. Пострадал мужчина, 1982 г.р., которого с осколочными ранениями и термическим ожогом доставили в приемный покой больницы», — сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Одна из ракет попала в мебельный магазин «Властелин», где находился охранник. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями также доставили в больницу.

Накануне вечером украинские военные обстреляли Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что удар стал третьим за день.

До этого боевики за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Уточнялось, что с 15:23 до 15:35 мск под обстрелами со стороны украинских боевиков оказались три населенных пункта ДНР.

27 декабря сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мужчина.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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