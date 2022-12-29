Прокуратура проведет проверку из-за возгорания пауэрбанка на борту самолета

Прокуратура проведет проверку из-за возгорания пауэрбанка (портативного зарядного устройства) в самолете «Уральских авиалиний» в столичном аэропорту Домодедово. Об этом в четверг, 29 декабря, заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности полетов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по ее результатам будет решаться вопрос о необходимости дальнейших мер.

Пауэрбанк одного из пассажиров загорелся ранее в этот день во время руления самолета, выполнявшего рейс U6–167 Москва – Калининград. В пресс-службе перевозчика сообщили, что произошел тепловой разгон устройства, в результате чего случилось возгорание.

Экипаж отреагировал максимально оперативно. По словам пресс-секретаря авиаперевозчика Веры Гасниковой, огонь удалось локализовать за считаные секунды.

Пассажиров воздушного судна эвакуировали. Никто не пострадал.

Для отправки пассажиров в Калининград будет использовано резервное воздушное судно. По факту ЧП начато расследование.