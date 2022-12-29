В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

В Санкт-Петербурге с 30 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ухудшения погоды и гололеда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в четверг, 29 декабря.

По прогнозам синоптиков, в городе утром и днем 30 декабря ожидается гололед. Предупреждение будет действовать с 6:00 до 14:00. Местных жителей призвали к особой осторожности при перемещении по городу.

По словам начальника петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, в новогоднюю ночь в Петербурге температура воздуха будет колебаться в пределах от +2,2 до +3,6 градуса. Днем 1 января столбики термометров покажут значения около +4 градусов.

Как отмечает телеканал «360», ожидается, что на фоне циклона «Керстин», из-за которого в городе ожидается гололед, будут большие пробки.

Ранее 29 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.