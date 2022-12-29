В Южной Корее пять человек погибли из-за пожара на автомагистрали

Пять человек погибли, 37 пострадали при пожаре на автомагистрали в Южной Корее. Ранее сообщалось о шести погибших, но позже пожарные снизили число жертв, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, возгорание началось после столкновения автобуса и грузовика. На месте работают 77 пожарных автомобилей и 190 сотрудников экстренных служб. Власти пообещали разобраться в произошедшем и установить точную причину пожара.

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