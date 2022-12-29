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Эксперт дал прогноз на экспорт российского газа в 2023 году

Эксперт Гулиев дал прогноз на экспорт российского газа в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Европа будет уменьшать закупки трубопроводного российского газа, однако Россия сделает акцент на экспорте в Пакистан и Индию. Об этом «Известиям» 29 декабря сообщил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

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Так эксперт прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое заявило о сокращении почти вдвое экспорта российского газа на ключевые рынки в 2022 году. Утверждалось, что поставки «Газпрома» в Европу, являвшуюся крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, сокращаются на протяжении нескольких месяцев, в том числе из-за отказа ряда стран платить за топливо в рублях.

По словам эксперта, такая тенденция сохранится и в следующем году. Вероятнее всего, Европа уменьшит закупки газа из РФ и увеличит импорт российского сжиженного природного газа.

«Мы в рамках «разворота на Восток» будем развивать инфраструктуру для увеличения поставок в Китай и другие азиатские страны. На мой взгляд, в 2023 году будет подробно прорабатываться вопрос экспорта газа в Пакистан и Индию. Особый интерес представляет Афганистан», — добавил Гулиев.

Кроме того, реализация газового хаба в Турции также может открыть новые возможности для экспорта российского газа, а повышение уровня догазификации внутри страны поможет увеличить внутренний спрос.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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