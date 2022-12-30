В правительстве Москвы рассказали о строительстве двух новых образовательных комплексов

На западе и юго-востоке Москвы появятся два образовательных учреждения, где смогут обучаться 850 детей. Строительство зданий предусмотрено соглашением, заключенным в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В рамках подписанного соглашения в районах Южнопортовый и Филевский Парк в конце июня 2025 года введут в эксплуатацию образовательные комплексы, включающие детские сады и школы, общей площадью 19,9 тыс. кв. м», — отметил Овчинский. По его словам, в учреждениях будет работать 135 человек.

Инвестиции в реализацию проектов составят 1,2 млрд рублей.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. Принять участие в ней могут и застройщики, которые планируют реализацию проекта, и девелоперы, которые уже заняты строительством. Заявки принимаются через онлайн-сервис на столичном Инвестиционном портале. Условия программы дорабатываются в зависимости от потребностей участников. Например, осенью у застройщиков появилась возможность увеличить предельный срок соглашения по созданию объекта МПТ, который находится в составе жилого здания.