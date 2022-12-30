Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-полковник США предрек Украине потерю новых территорий
Мир
Британского кикбоксера Эндрю Тейта арестовали по подозрению в торговле людьми
Происшествия
Самолет Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно сел на Сахалине
Происшествия
Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Алчевску
Мир
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Мир
В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле
Экономика
ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года
Мир
Футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище
Мир
Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией
Общество
Синоптики пообещали плюсовую температуру в Московском регионе 30 декабря
Мир
Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Мир
Bloomberg рассказало об инициативе США поставить Украине БМП Bradley

В правительстве Москвы рассказали о строительстве двух новых образовательных комплексов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На западе и юго-востоке Москвы появятся два образовательных учреждения, где смогут обучаться 850 детей. Строительство зданий предусмотрено соглашением, заключенным в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В рамках подписанного соглашения в районах Южнопортовый и Филевский Парк в конце июня 2025 года введут в эксплуатацию образовательные комплексы, включающие детские сады и школы, общей площадью 19,9 тыс. кв. м», — отметил Овчинский. По его словам, в учреждениях будет работать 135 человек.

Инвестиции в реализацию проектов составят 1,2 млрд рублей.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. Принять участие в ней могут и застройщики, которые планируют реализацию проекта, и девелоперы, которые уже заняты строительством. Заявки принимаются через онлайн-сервис на столичном Инвестиционном портале. Условия программы дорабатываются в зависимости от потребностей участников. Например, осенью у застройщиков появилась возможность увеличить предельный срок соглашения по созданию объекта МПТ, который находится в составе жилого здания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022