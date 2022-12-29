Украина заявила о готовности расследовать инцидент с упавшей в Белоруссии ракетой

Киев готов провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой С-300 и пригласить экспертов. Об этом сообщили в четверг, 29 декабря, в минобороны Украины.

«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Киев также готов пригласить к расследованию авторитетных экспертов, однако они не должны быть связаны с поддержкой России в каком-либо формате, уточняется в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета. Лидер страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики позднее заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона.

Как сообщало БелТА, обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха. По предварительным данным, они принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Также МИД Белоруссии вызвал посла Украины в этой стране Игоря Кизиму и выразил ему протест.

Как заявил журналистам пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, Минск требует от Киева принять меры по недопущению инцидентов подобного рода.