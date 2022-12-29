В Киеве заявили об одинаковом с США видении прекращения конфликта на Украине

Цели и видение условий прекращения украинского конфликта у Вашингтона и Киева совпадают на 100%. Об этом 29 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал в интервью YouTube-каналу украинской журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в РФ возбуждено уголовное дело о «возбуждении ненависти либо вражды».

«Я могу сказать, что с американцами у нас 100-процентное совпадение понимания, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть», — сказал Ермак.

По его убеждению, компромиссов с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу территориальной целостности Украины и ее независимости не будет.

«Они сегодня четко с нами, и они считают, что наша победа — это будет их победа», — прокомментировал он роль США в конфликте.

Киев заручился поддержкой обеих партий американского сената — и демократов и республиканцев, заключил глава офиса Зеленского.

Накануне обозреватель американской газеты The Hill Дональд Кирк поделился мнением, что в случае, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, это крайне болезненно скажется на Западе. При таком исходе событий Украина пополнит копилку неудач Запада наряду с Афганистаном и Вьетнамом.

До этого, 27 декабря, обозреватель American Spectator Фрэнсис Семп высказал мнение, что власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По словам Семпа, заявления американских политиков о необходимости наращивания поставок оружия Киеву — это безответственная риторика, которая может привести к опасным последствиям.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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