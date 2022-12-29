Боевую часть упавшей в Белоруссии украинской ракеты еще не обезвредили

Боевая часть упавшей в Брестской области Белоруссии украинской ракеты С-300 еще не обезврежена, передает в четверг, 29 декабря, телеканал «Беларусь 1».

Сообщается, что боевая часть будет вывезена на полигон и уничтожена. Среди других обнаруженных частей — выработанный двигатель ракеты.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа следственного комитета по Брестской области совместно с сотрудниками минобороны и государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии. Специалисты исследуют обломки ракеты.

О падении украинской ракеты стало известно ранее в этот день. Снаряд упал в четверг утром возле города Иваново в Брестской области. Белорусский президент Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

Минобороны республики заявило, что ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) страны. Как пояснил командир белорусского дивизиона ПВО, снаряд был обнаружен средствами радиолокационной разведки дивизиона и уничтожен после входа в воздушное пространство Белоруссии.

После инцидента МИД страны вызвал посла Украины Игоря Кизима, выразив ему решительный протест. Позднее пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз рассказал, что Минск потребовал от Киева провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Белорусская сторона также потребовала от Киева принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

В то же время военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил журналистам, что поводов для волнения в связи с падением украинской ракеты нет.

Изначально в качестве одной из версий рассматривалось то, что ракета могла сбиться с курса аналогично тому, как произошло в Польше в середине ноября. Тогда в польском селе Пшеводув после падения украинской ракеты С-300 погибли два человека.