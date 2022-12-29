Минск потребовал от Киева провести расследование из-за упавшей в Белоруссии ракеты

Минск потребовал от Киева провести расследование в связи с падением украинской ракеты С-300 на территории Белоруссии. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты и привлекла к ответственности виновных», — цитирует его БелТА.

Также белорусская сторона потребовала от Киева принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

О падении украинской ракеты стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что снаряд упал в четверг утром возле города Иваново в Брестской области. Минобороны республики заявило, что ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) страны. Как пояснил командир белорусского дивизиона ПВО, снаряд был обнаружен средствами радиолокационной разведки дивизиона и уничтожен после входа в воздушное пространство Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

Изначально в качестве одной из версий рассматривалось то, что ракета могла сбиться с курса аналогично тому, как произошло в Польше в середине ноября. Тогда в польском городе Пшеводов после падения украинской ракеты С-300 погибли два человека.

МИД Белоруссии после инцидента вызвал украинского посла Игоря Кизима, ему выразили решительный протест. При этом, по словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, речи об объявлении украинских дипломатов персонами нон грата не шло.

В то же время военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов заявил журналистам, что поводов для волнения в связи с падением украинской ракеты нет.