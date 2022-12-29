Эксперт объяснил необходимость принудительного лицензирования иностранного ПО

Принудительное лицензирование иностранного программного обеспечения (ПО) позволит российской экономике стабильно функционировать в условиях, когда импортозамещение софта требует времени. Такое мнение в четверг, 29 декабря, в беседе с «Известиями» высказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Минцифры Максута Шадаева, согласно которому в России начали создавать условия для использования бизнесом зарубежного программного обеспечения (ПО). Министерство уже начало разработку соответствующего закона.

Самойленко подчеркнул, что мера оправданная, поскольку санкции ограничивают работу зарубежных компаний в России. Так, многие из них покинули рынок РФ, а ряд отраслей и секторов критически зависят от программного продукта зарубежного производства. По мнению эксперта, эта мера — это временный инструмент, который необходим в переходном периоде.

«Со временем объем импортозамещенного софта будет расти и такие меры будут требоваться меньше, поскольку отечественных программ на рынке появится много. Надо понимать, что текущие трудности — временные. Но они возникли экстренно, а значит, требуются и соответствующие быстрые решения, которые помогут российским компаниям продолжать непрерывную работу, не зависеть от действий иностранных производителей софта и так далее», — заключил Самойленко.

Накануне Шадаев выступил с предложением сделать 2023 год в РФ Годом стартапов. Он добавил, что важно понять, какими именно механизмами можно простимулировать появление стартапов в IT-сфере и как сделать так, чтобы у бизнеса была мотивация в них вкладываться.

До этого, 16 декабря, Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать программное обеспечение (ПО), на которое закончилась лицензия.

Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии. В институте подчеркнули, что российская промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений — к примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.