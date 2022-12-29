Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Барнауле

Несколько участков дорог перекроют в январе 2023 года в Барнауле. Такие меры принимаются в связи с коммунальными работами.

По данным администрации, с 15 января по 15 февраля будет ограничено движение по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западной 2-й на участке от Солнцева до Юрина. Там планируется строительство газопровода, уточняет altapress.ru. Движение по улице Пролетарской от Красноармейского проспекта до переулка Радищева будет закрыто с 5 января. Ограничение будет действовать до 5 апреля в связи со строительством тепловых сетей.

Из-за дополнительных работ в рамках строительства теплотрассы продлится ограничение движения в переулке Циолковского между улицами Партизанской и Пролетарской.

Ранее сообщалось, что мост на улице Минаева планируют перекрывать по ночам во время снегопадов. Ограничения будут действовать в случае осадков с 00:00 до 06:00 до 31 марта.