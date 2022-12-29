Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Информацию об этом 29 декабря «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий.

Кончину Артемьева прокомментировала министр культуры России Ольга Любимова. В своем обращении она отметила неоценимый вклад композитора в развитие музыкального искусства в стране.

Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева была сердечная недостаточность и порок сердца.

Накануне, 28 декабря, сын Артемий Артемьев рассказывал, что его отец находится в состоянии средней тяжести.

Российский актер и режиссер Сергей Никоненко сообщил, что шокирован новостью о смерти Артемьева, который являлся его близким другом. Дмитрий Дюжев в беседе с «Известиями» также назвал смерть композитора трагедией для страны и культуры.

Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин назвал Артемьева легендой, добавив, что его смерть стала большой трагедией.

Екатерина Артемьева, внучка умершего композитора, в беседе с «Известиями» призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Кроме того, в 1960–1990-х годах Артемьев написал музыку к более чем 30 постановкам для Театра им. Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.