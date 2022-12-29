Путин назначил послом в Ливии Айдара Аганина

Президент России Владимир Путин назначил Айдара Аганина послом в Ливии. Указ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Аганина Айдара Рашидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Ливия», — говорится в документе.

Аганин находится на дипломатической службе с 1990 года. Работал в Ираке, Иордании, США. В 2016–2019 годах был главой представительства РФ при палестинской национальной администрации.

С 2019 года дипломат работал замначальника департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.

О том, что Москва планирует возобновить работу посольства в Триполи, в сентябре заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он отмечал, что решаются организационные вопросы, после чего будет назначен российский посол.

В 2013 году посольство РФ в Триполи подверглось нападению. Нападавшим удалось прорваться на территорию диппредставительства, никто из россиян не пострадал.

Власти Ливии тогда признали, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, после чего было принято решение об их эвакуации. Российское посольство в этой стране работало на территории Туниса. Им руководил временный поверенный в делах.