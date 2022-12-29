Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минкультуры назвали неоценимым вклад Артемьева в развитие музыки в России
Армия
«Военкоры Русской Весны» показали кадры попытки ВСУ сбить БПЛА «Орлан»
Политика
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент
Общество
Суд приговорил к 12 годам колонии экс-главу «Славянки» Елькина
Мир
Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине
Общество
Участки двух улиц Москвы перекроют 3-4 января из-за киносъемок
Политика
Путин подписал закон о регулировании работы такси
Мир
СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
В Ватикане сообщили о тяжелом состоянии здоровья Бенедикта XVI
Мир
МИД Белоруссии выразил протест послу Украины после падения украинской ракеты
Политика
Путин освободил участвующих в СВО от декларирования доходов и расходов

АНО «Диалог» подготовила рейтинг работы правительственных ведомств в интернете

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автономная некоммерческая организация «Диалог» подготовила рейтинг федеральных органов исполнительной власти, оценивающий их работу в интернете. Результаты исследования были опубликованы 29 декабря.

Отцы и сети: властям предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет
Поводом стали проблемные результаты заказанного Госдумой исследования о поведении подростков в Сети

Так, рейтинг возглавило федеральное агентство по делам молодежи. Второе место заняло Министерство просвещения РФ, а третье — Роспотребндазор.

В десятку лидеров вошли Министерства финансов, науки и высшего образования, экономического развития, культуры, здравоохранения, а также Ростат и федеральная таможенная служба.

«Средняя оценка работы федеральных органов власти в интернете составила 58/100 баллов. Победитель рейтинга Росмолодежь поднялся с третьей ступени предыдущего рейтинга, улучшив свои предыдущие результаты на 6 баллов. Лидером по динамике роста стал Росстат, который переместился с 42 места в рейтинге на девятую строчку», — говорится в исследовании.

При оценке работы учитывались представленность ведомств в социальных сетях, активность аудитории, качество контента, планирование контентной политики и специальные проекты. Отдельным критерием стала работа с комментариями граждан.

Отмечается, что партнерство и совместная работа стали ключевым трендом, отмеченным в ходе текущей оценки.

«Совокупная аудитория государственных пабликов только на площадках Вконтакте и Одноклассниках составляет более 6,6 млн пользователей», — добавила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева.

В начале сентября органы государственной власти и местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязали вести страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Распоряжение подготовлено для реализации изменений в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Органы власти должны будут публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и свои контактные данные.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022