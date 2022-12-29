АНО «Диалог» подготовила рейтинг работы правительственных ведомств в интернете

Автономная некоммерческая организация «Диалог» подготовила рейтинг федеральных органов исполнительной власти, оценивающий их работу в интернете. Результаты исследования были опубликованы 29 декабря.

Так, рейтинг возглавило федеральное агентство по делам молодежи. Второе место заняло Министерство просвещения РФ, а третье — Роспотребндазор.

В десятку лидеров вошли Министерства финансов, науки и высшего образования, экономического развития, культуры, здравоохранения, а также Ростат и федеральная таможенная служба.

«Средняя оценка работы федеральных органов власти в интернете составила 58/100 баллов. Победитель рейтинга Росмолодежь поднялся с третьей ступени предыдущего рейтинга, улучшив свои предыдущие результаты на 6 баллов. Лидером по динамике роста стал Росстат, который переместился с 42 места в рейтинге на девятую строчку», — говорится в исследовании.

При оценке работы учитывались представленность ведомств в социальных сетях, активность аудитории, качество контента, планирование контентной политики и специальные проекты. Отдельным критерием стала работа с комментариями граждан.

Отмечается, что партнерство и совместная работа стали ключевым трендом, отмеченным в ходе текущей оценки.

«Совокупная аудитория государственных пабликов только на площадках Вконтакте и Одноклассниках составляет более 6,6 млн пользователей», — добавила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева.

В начале сентября органы государственной власти и местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязали вести страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Распоряжение подготовлено для реализации изменений в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Органы власти должны будут публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и свои контактные данные.