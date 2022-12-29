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В Минкультуры назвали неоценимым вклад Артемьева в развитие музыки в России

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Фото: из личного архива Эдуарда Артемьева
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Композитор Эдуард Артемьев, скончавшийся в четверг, 29 декабря, внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства России. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста Российской Федерации Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране», — приводит пресс-служба Минкультуры РФ слова Любимовой.

Любимова отметила, что в произведениях Артемьева гармонично переплетаются классика и современность, а его музыка сопровождала много известных фильмов и спектаклей.

«Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры», — добавила глава Минкультуры, выразив также соболезнования родным и близким композитора.

Ранее в этот день российский актер и режиссер Сергей Никоненко сообщил, что шокирован новостью о смерти Артемьева, который являлся его близким другом.

Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин в беседе с «Известиями» назвал смерть Артемьева большой трагедией, а самого музыканта — человеком-легендой.

Композитор скончался в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Информацию о смерти артиста подтвердил «Известиям» его сын Артемий.

О госпитализации композитора стало известно 9 декабря. Обследование показало 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он был автором музыки для Олимпийских игр в Москве и Сочи, а также к фильмам режиссеров Андрея Кончаловского, Арсения Тарковского и Никиты Михалкова.

Так, он известен по саундтрекам из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис» и «Сталкер».

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