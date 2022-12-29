В Минкультуры назвали неоценимым вклад Артемьева в развитие музыки в России

Композитор Эдуард Артемьев, скончавшийся в четверг, 29 декабря, внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства России. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста Российской Федерации Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране», — приводит пресс-служба Минкультуры РФ слова Любимовой.

Любимова отметила, что в произведениях Артемьева гармонично переплетаются классика и современность, а его музыка сопровождала много известных фильмов и спектаклей.

«Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры», — добавила глава Минкультуры, выразив также соболезнования родным и близким композитора.

Ранее в этот день российский актер и режиссер Сергей Никоненко сообщил, что шокирован новостью о смерти Артемьева, который являлся его близким другом.

Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин в беседе с «Известиями» назвал смерть Артемьева большой трагедией, а самого музыканта — человеком-легендой.

Композитор скончался в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Информацию о смерти артиста подтвердил «Известиям» его сын Артемий.

О госпитализации композитора стало известно 9 декабря. Обследование показало 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он был автором музыки для Олимпийских игр в Москве и Сочи, а также к фильмам режиссеров Андрея Кончаловского, Арсения Тарковского и Никиты Михалкова.

Так, он известен по саундтрекам из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис» и «Сталкер».