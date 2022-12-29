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Замглавы Белгорода по ЖКХ подал в отставку

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Заместитель главы Белгорода, руководитель департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич подал в отставку. Об этом пишет в четверг, 29 декабря, ИА «Абирег» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отмечается, что Романчукевич уходит с поста по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Куда именно переходит чиновник, не уточняется.

Романчукевич был назначен на должность вице-мэра в феврале 2022 года. До этого пост занимал Сергей Некипелов, проработавший с ноября 2020-го по декабрь 2021 года.

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