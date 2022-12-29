Астраханцев предупредили об опасности выхода на тонкий лед

Теплая погода в Астраханской области привела к уменьшению толщины ледяного покрова на 1 см в день. В связи с этим существует опасность выхода на лед. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет «Астрахань 24» со ссылкой на администрацию Астрахани.

Так, сейчас толщина льда на Лебедином озере составляет 17 см, на ерике Кутум — 19–20 см, на Варвациевском канале — 18 см.

При этом безопасная толщина льда составляет 25 см.

В администрации Астрахани призвали горожан не выходить на лед, а родителям регулярно напоминать своим детям о правилах безопасности.