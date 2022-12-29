Два человека отравились угарным газом в Ульяновской области

Два человека отравились угарным газом в Майнском районе Ульяновской области. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел ранее в этот день в поселке Игнатовка. По предварительной информации, отравились мужчина 1949 года рождения и женщина 1948 года рождения. Они скончались на месте происшествия.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в Татарстане с начала 2022 года при пожарах погибли 114 человек. Отравление угарным газом стало причиной гибели девяти человек.