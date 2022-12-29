Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля

Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля

2022-12-29 18:09:07

2022-12-29 18:09:07

2022-12-29 18:09:07

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