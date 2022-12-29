Стало известно новогоднее меню российских полярников

Более 500 ученых и специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) встретят Новый год в экспедициях, на новогоднем столе полярников будут салат оливье, селедка под шубой и холодец. Об этом 29 декабря говорится в сообщении на сайте вуза.

На российских полярных станциях Новый год отмечают с размахом, устанавливается искусственная елка, помещения украшают гирляндами. Праздничный стол накрывают вечером 31 декабря, за ним собираются все члены экспедиции.

«Стандартный набор в виде оливье, селедки под шубой и холодца повара готовят каждый год», — подчеркнули в ААНИИ.

Как уточняется, каждый специалист может приготовить свое коронное блюдо.

Празднование сопровождается поздравлениями, музыкальными номерами и театрализованными представлениями, конкурсами.

Новогоднее застолье длится недолго, так как рабочий день начинается рано утром 1 января, заключили в вузе.

Ранее в четверг сообщалось, что российский экипаж Международной космической станции (МКС) уже украсил борт к Новому году. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина отметили, что традиции праздника они сохраняют и в звездном пространстве.

Праздничную обстановку завершила разноцветная надпись «С Новым годом!» под потолком.

26 декабря исследование СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home, которое представили «Известиям», показало, что две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года.