Синоптики рассказали о погоде в Республике Коми в новогоднюю ночь

В субботу, 31 декабря, на основной территории Республики Коми ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на синоптиков.

Ветер в этот день будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха может достигать отметки –32 градуса. Днем — от –14 до –19 градусов.

На юго-западе региона будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ветер — юго-восточный, 6–11 м/с.

«Температура ночью и днем –8...–13, ночью при прояснении до –19 градусов», — говорится в сообщении.

1 января также будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется умеренный снег. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, днем порывами 12–14 м/с, местами метель.

«Температура ночью и днем –15...–20 градусов», — говорится в прогнозе.

Ночью при прояснении температура воздуха составит от –25 до –30 градусов, на юго-западе — ночью и днем от –8 до –13 градусов.

28 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с начала декабря в Москве выпали две месячные нормы осадков — 102 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова в столице достигла 30 см, а это почти в два раза больше нормы конца декабря, которая составляет 17 см.