Две фуры столкнулись на трассе в Тверской области

В Оленинском округе Тверской области столкнулись две фуры. Об этом в четверг, 29 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел вечером 28 декабря на 269-м км трассы М-9 «Балтия».

«Водитель фуры МАН TGX 18.400 4*2 не справился с управлением и врезался в грузовик RENAULT T», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии травмы получил водитель автомобиля МАН.

Ранее 29 декабря сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей допустил выезд на встречную полосу. Травмы получили пять человек.