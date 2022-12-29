В Калуге начался сезон зимнего ямочного ремонта дорог

В Калуге стартовал сезон зимнего ямочного ремонта дорог. Об этом пишет в четверг, 29 декабря, газета «Весть» со ссылкой на соцсети городского головы Дмитрия Денисова.

Так, были залатаны ямы на Каменном мосту, улицах Телевизионная и Маршала Жукова и других.

Как отметил Денисов, работы можно проводить при температуре ниже нуля, если использовать литую асфальтобетонную смесь.

«В Калуге немало мест, где заплатки, сделанные литым асфальтом, держатся уже несколько лет», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области рассчитывают отремонтировать 240 км дорог в 2023 году. Плановый размер дорожного фонда составляет 12,5 млрд рублей.