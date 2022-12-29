В Брянской области в два раза увеличилась численность рогатого скота

Численность рогатого скота в Брянской области с 2016 года по 2021 год увеличилась в два раза. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU.

«Столь динамичный рост осуществляется не без помощи крупных компаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, за это время на 95 га выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур.

Также сообщается, что доля зернобобовых в 2021 году оказалась на 10% выше, чем 5 лет назад.

Ранее в этом месяце сообщалось, что рекорд по урожайности зерна установлен в Ульяновской области. В 2022 году рост производства продукции сельского хозяйства составил почти 109%.