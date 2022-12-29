Женщина погибла в ДТП в Орловской области

Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей в Орловской области. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 28 декабря, в 18:30 на автодороге Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря. Водитель ВАЗ 21065 года рождения ехал в сторону Орла. На 3 км трассы он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ 390995.

В результате пассажирка первого авто скончалась на месте от полученных травм. Водитель машины был госпитализирован.

Еще два человека — пассажирка и водитель УАЗ получили травмы, медики отпустили их после осмотра.

Ранее 29 декабря сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей допустил выезд на встречную полосу. Травмы получили пять человек.