Двое детей пострадали в ДТП под Петербургом

Двое детей получили травмы в результате автомобильной аварии в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на источник в праоохранительных органах.

Инцидент произошел 27 декабря на дороге Гатчина – Ополье. Водитель Hyundai Santamo не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали двухлетний мальчик и 17-летняя девушка. Оба были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Как отмечается в материале, водитель дважды привлекался к административной ответственности в 2022 году.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей допустил выезд на встречную полосу. Травмы получили пять человек.