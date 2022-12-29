В Петербурге уходящий год стал самым солнечным с 2006 года

В 2022 году в Санкт-Петербурге солнце светило в общей сложности 1721,6 часа. Об этом рассказал главный специалист городского гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, которые передает 78.ru, летом солнце светило 851 час.

Год стал самым солнечным с 2006 года, отмечает ИА FlashNord.

Из-за высоких температурных показателей в августе лето стало одним из самых жарких в регионе.

В целом средняя температура в году составила 6,9 градуса. Это на 0,4 градуса больше, чем в 2021 году.

«С августа, с лета, начинается период, когда температура воздуха практически полностью шла по аналогии с прошлым годом. Только с середины декабря произошло значительное расхождение», — рассказал специалист.

Он также напомнил о рекорде 1 сентября. В этот день воздух прогрелся до 9,7 градуса, чего не было за всю историю наблюдений.