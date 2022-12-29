Участки двух улиц Москвы перекроют 3-4 января из-за киносъемок

В Москве 3 и 4 января будет перекрыто движение на участках Гончарной улицы и Рюмина переулка в связи с проведением киносъемок. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

Отмечается, что перекрытия будут носить краткосрочный характер (не более 10 минут). Перекрываться участки будут в период с 17:30 3 января до 05:30 4 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве пояснили, что движение будут перекрывать на участке улицы Гончарная от д. 20/1, стр. 1 до пересечения с Большим Ватиным переулком, а также на участке Рюмина переулка от пересечения с ул. Яузская до пересечения с улицей Гончарная.

Водителей попросили заранее планировать маршрут с учетом ситуации на дорогах, пишет сайт kp.ru.