Девять человек погибли в двух ДТП в Самарской области

В результате двух ДТП в Самарской области погибли девять человек. По данным «Известий», обе аварии произошли ранее 29 декабря.

Первое ДТП произошло на 867-м км трассы «Урал» недалеко от поселка Журавлевского. В результате столкновении легкового автомобиля «Лада-Калина» и грузовика «КамАЗ» погибли пять человек.

Вторая авария случилась на 1176-м км трассы «Урал» в районе села Камышала. В результате столкновения автомобиля ВАЗ-211440 и грузовика Volvo погибли четыре человека, пишет RT.

Ранее 29 декабря водитель такси сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе в северо-восточной части Москвы. По данным «Известий», инцидент произошел 28 декабря на Алтуфьевском шоссе. Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.