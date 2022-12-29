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Суд приговорил к 12 годам колонии экс-главу «Славянки» Елькина

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Останкинский суд Москвы на заседании 29 декабря приговорил бывшего главу подконтрольного Минобороны ОАО «Славянка» Александра Елькина к 12 годам колонии по второму делу о подкупах, мошенничестве и отмывании средств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Сообщается, что, согласно решению суда, с него также взыскано свыше 222,8 млн рублей.

Кроме того, Юлия Ротанова была приговорена к шести годам заключения, Константину Лапшину суд назначил девять лет колонии, Андрею Луганскому семь лет. Врио начальника хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых получил пять лет колонии. Однако отмечается, что Лапшин был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности дела.

«Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Мошенничество», «Коммерческий подкуп», «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация преступных доходов» и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до 12 лет», — говорится в приговоре.

В октябре 2012 года следственные органы вскрыли махинации при сделках с недвижимостью, землей и акциями «Оборонсервиса». Тогда же следователи установили хищения в «Славянке». Было возбуждено пять уголовных дел, однако фигуранты не признали себя виновными. Ущерб, по произведенной тогда оценке, превысил 3 млрд рублей. Сообщалось также, что за период с июля 2010 года по январь 2012 года участники ОПГ получили в виде откатов более 130 млн рублей.

В августе 2016 года Тверской суд Москвы приговорил пятерых фигурантов дела к срокам от пяти до 11 лет лишения свободы и штрафам в размере от 300 тыс. до 500 млн рублей.

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