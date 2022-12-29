Командир дивизиона ПВО Белоруссии рассказал об уничтожении украинской ракеты

Украинская ракета была уничтожена после входа в воздушное пространство Белоруссии. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил командир белорусского дивизиона ПВО.

«В результате четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение, идентифицирована и после пересечения государственной границы и входа ее в наше воздушное пространство была уничтожена», — сказал офицер на видеозаписи, распространенной минобороны Белоруссии.

Командир проинформировал о том, что ракета была обнаружена средствами радиолокационной разведки дивизиона.

Ранее в этот день сообщалось, что на территорию Белоруссии упала украинская ракета. Белорусский лидер Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся. В минобороны республики заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона.

Как сообщало БелТА, обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха. По предварительным данным, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

22 декабря Лукашенко заявил, что Минск видит готовность соседних стран развернуть против республики агрессию и не исключает такой вероятности. Он напомнил, что в связи с этим в Белоруссии прошла проверка сил немедленного реагирования.

В настоящее время в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. Также частично ограничен въезд в три приграничные с Украиной района.