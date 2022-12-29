Собянин и Чернышенко открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

Открыты были биотехнологический центр и центр транспортного инжиниринга.

«Здесь создается 14 новых корпусов — практически везде одновременно ведутся большие работы», — заявил Собянин и отметил, что масштабный проект обновления материальной базы одного из старейших технических университетов реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

По словам мэра, остальные корпуса будут построены в соответствии с графиком и сданы в 2023 и 2024 году, пишет сайт kp.ru. Тогда Бауманка получит новые образовательные и лабораторные корпуса, а также комфортные общежития для студентов.

Чернышенко отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил до 2030 года создать не менее 25 кампусов мирового уровня. На данный момент 17 кампусов находятся в разной стадии готовности и работы. Он подчеркнул, что «МГТУ имени Баумана, безусловно, является лидером и по готовности, и по темпам оснащения».

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в рамках проекта комплексного развития МГТУ на земельных участках в 8 га по обоим берегам реки Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В августе глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что на территории Бауманки возведут корпуса учебно-лабораторного и досугового назначения, которые объединят в отдельный комплекс, отмечает телеканал «360». Тогда же специалисты приступили к работам по выносу инженерных сетей и устройству котлована, уточняет RT.

В ноябре в столичном департаменте строительства сообщили, что в Москве с начала 2022 года открыли 11 объектов образования. В частности, учебные корпуса введены в эксплуатацию на улицах Смольной, Подвойского, Софьи Ковалевской, а также в Малом Песчаном переулке.