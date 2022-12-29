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Строительство новой школы началось в микрорайоне «Прибрежный» в Омске

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Фото: портал Правительства Омской области/omskportal.ru/
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В микрорайоне «Прибрежный» в Омске началось строительство большой школы, рассчитанной на 1122 места. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В четверг, 29 декабря, на выбранном под строительство участке забили первую сваю. Возвести школу планируется в рекордные сроки — за полтора года, и уже 1 сентября 2024-го она должна принять первых учеников. В связи с этим многие материалы были закуплены заранее, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Строительство будет вестись на средства частной строительной компании ООО «Наша школа», а правительство постепенно рассчитается с ней до 2032 года. Это первый в регионе концессионный проект в сфере образования, когда учреждение возводится за счет привлечения средств инвестиций.

Общая стоимость строительства составляет 1,9 млрд рублей, уточняет ИА «Город55». Около 1,5 млрд рублей будут выделены в рамках нацпроекта «Образование».

Отмечается, что сейчас на территории Омской области продолжается строительство семи новых школы почти на 6 тыс. мест. Работы идут в Омске, Горьковском, Исилькульском и Черлакском районах. Четыре школы планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году, еще три, в том числе в «Прибрежном», — в 2024-м.

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