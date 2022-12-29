В Литве закрылся русскоязычный еженедельник «Литовский курьер»

Редакция еженедельной русскоязычной газеты «Литовский курьер» сообщила о том, что с 2023 года прекращает свой выпуск. Коллектив издания попрощался с читателями, отметив, что 29 декабря вышел последний номер газеты.

«Мы благодарим вас, наши читатели, за то, что весь этот непростой год вы были с нами, равно как и все 27 лет и 9 месяцев со дня выхода первого номера «Литовского курьера», — указали в редакции.

Последний номер издания был 1453-м по счету. Его создатели пожелали всем читателям мира, добра и благополучия.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь». Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря. Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш сообщил, что оно было принято в связи с угрозой нацбезопасности и общественному порядку. Он отметил, что телеканал нарушил несколько правил вещания в Латвии.

7 декабря стало известно, что Литва вслед за Латвией аннулировала лицензию на вещание у «Дождя».

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, аннулирование лицензии «Дождя» на вещание ярко продемонстрировало ошибочность суждений о том, что где-то лучше, чем дома.