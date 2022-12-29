Минобороны Белоруссии сообщило, что упавшая украинская ракета С-300 была сбита ПВО страны

Украинскую ракету комплекса С-300 сбили средства белорусской противоракетной обороны (ПВО). Об этом 29 декабря сообщили в минобороны Белоруссии.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Обломки ракеты обнаружили на поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Детали о происшествии минобороны сообщит позже.

О произошедшем был уведомлен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Профильные ведомства проводят расследование.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил журналистам, что поводов для волнения в связи с инцидентом нет. Он подчеркнул, что ситуация похожа на падение такой же ракеты в Польше.

15 ноября ракета попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально настаивала на причастности РФ к инциденту, назвали произошедшее несчастным случаем.