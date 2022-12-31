Домашние игры

Спорт ожидаемо оказался в первых рядах санкционной кампании, которые Запад проводит против России. Поэтому 2022-й стал для большинства спортсменов и болельщиков исключительно нервным и тяжелым. В конце февраля и начале марта мы получили отстранение практически во всех (за редким исключением) видах спорта и потеряли право на проведение всех международных соревнований, которые должны были состояться в России. Это беспрецедентный случай в мировой спортивной истории, по крайней мере последних десятилетий.

Тем не менее катастрофы не случилось. Сейчас можно смело утверждать, что отечественный спорт жив, а атлеты не стали безработными и даже не сильно потеряли в доходах. Они пытаются по-новому взглянуть на свою профессию на уровне национальных стартов и ждут возвращения к соревнованиям сборных — хотя бы на региональном уровне.

Зимняя Олимпиада в Пекине стала единственным большим стартом года с участием россиян, хотя из-за антидопинговых санкций мы выступили там под флагом Национального Олимпийского комитета, а не как сборная России. Главным героем Игр стал завоевавший три золота лыжник Александр Большунов, который впоследствии взял практически все премии как лучший спортсмен года. В целом наши лыжники отлично выступили в столице Китая, впрочем, как и фигуристы. Однако яркий успех Анны Щербаковой в женском одиночном катании к концу года немного поблек, из-за того что юная спортсменка, получив травму, фактически приостановила карьеру и больше внимания уделала выступлению в коммерческих шоу. А тем времени в ее виде спорта начали подрастать новые герои.

В целом зимние Игры-2022 оставили странное послевкусие — с одной стороны, Россия оказалась второй по общему количеству наград после Норвегии, с другой — стала лишь девятой по золоту. То есть тенденция с нехваткой первых мест, обозначившаяся в Токио-2020, продолжилась. Кроме того, сильно испортили настроение допинговые обвинения в адрес нашей звездной фигуристки Камилы Валиевой. Эта история еще не завершена — предстоят разбирательства в Спортивном арбитраже.

Там же, видимо, в конце концов придется решать вопрос и со Всемирным антидопинговым агентством, которое не собирается восстанавливать Россию в правах — несмотря на то что период нашего двухлетнего наказания по делу Московской антидопинговой лаборатории официально завершился 17 декабря.

Справка «Известий» 17 декабре 2020 года из-за якобы имевших место манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории САS ввел двухлетние санкции против российского спорта. Самые громкие из них: – запрет государственных символов РФ (флага и гимна) на чемпионатах мира и Олимпиадах. В результате наши атлеты выступали в некоем особом статусе — как правило, в качестве представителей национального олимпийского комитета или национальных федераций, но не страны. – запрет на проведение в России больших международных стартов. Во многом он оказался формальным, поскольку не касался ранее заключенных соглашений. – запрет на работу в общественных спортивных организациях государственных чиновников из РФ. Это привело к тому, что ряду руководителей пришлось временно сложить полномочия.

В числе счастливчиков, на спортивной карьере которых санкции почти не отразились, — наши игроки в НХЛ. Александр Овечкин хоть и не взял титулов с «Вашингтоном», но продолжает бить рекорды результативности, и, наверное, в этом году окончательно отпали сомнения в том, что он — величайший хоккеист современности.

Национальный рекорд побил и теннисист Даниил Медведев. Он сумел продержаться во главе мужского мирового рейтинга 16 недель. Прежнее достижение в девять недель было установлено Маратом Сафиным два десятилетия назад. Успех Медведева стал возможен благодаря позиции международных теннисных ассоциаций, которые не стали отстранять россиян и позволили им выступить в нейтральном статусе. Правда, в целом по титулам год у Даниила выдался не слишком удачным по сравнению с двумя предыдущими.

Дмитрий Бивол одержал великую победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Альварес хоть и дрался не в своей родной категории, но считался безоговорочным фаворитом (коэффициент на победу Канело был 1,3, на россиянина — 5).

До боя с Биволом он провел 60 боев, в которых потерпел лишь одно поражение. Преградой для Канело стал Флойд Мейвезер, но это случилось почти 9 лет назад — в 2013-м. С тех пор Канело лишь набирал ход и стал чемпионом в четырех весовых, собрав внушительную коллекцию поясов (последние годы считался лучшим вне зависимости от весовой категории). И вот россиянин его уверенно остановил.

В конце года Дмитрий провел еще одну защиту титула, взяв верх над ранее непобежденным Хильберто Рамиресом. Почти все профильные издания и WBA признали Бивола боксером года.

В шахматах наши спортсмены тоже играли в нейтральном статусе. И здесь порадовал Ян Непомнящий, снова выигравший турнир претендентов. После этого действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался защищать свой титула, и в результате российский гроссмейстер весной 2023 года сразится за звание лучшего в мире с китайцем Дином Лижэном.

Увы, шахматный год омрачен политической дисквалификацией россиянина Сергея Карякина — комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила его от всех соревнований на 6 месяцев за публичную поддержку СВО на Украине. Кроме того, персональные санкции за политику также получили олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и гимнаст Иван Куляк. Ну а количество пострадавших от коллективных санкций представителей российского и белорусского спорта исчисляется тысячами.

Но спортивная изоляция в любом случае не была абсолютной — представители разных видов спорта находили возможности соревноваться с белорусами и китайцами, проводились выставочные матчи и турниры с участием представителей других стран. А к концу года появились надежда на допуск к стартам в Азии и даже в каком-то виде — к Олимпиаде в Париже – 2024.

В общем, к новой реальности более-менее удается приспосабливаться, хотя она и отличается от того, что было раньше. С другой стороны, санкции в той или иной степени влияют на наш спорт уже семь лет. И спортсменам грех жаловаться на то, что у нас в стране их не поддерживают. Просто для всех наступили другие времена, и спорту также необходимо им соответствовать.

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