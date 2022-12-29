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Заявление Украины о нехватке оружия военный РФ назвал попыткой «включить дурака»

Полковник в запасе Хатылев: Киев начал «включать дурака», чтобы выпросить больше оружия и оправдать неудачи на поле боя
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Киевский режим пытается «включить дурака», чтобы в очередной раз выпросить у Запада оружие и денежные средства. Об этом заявил 29 декабря «Известиям» бывший-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев.

По его словам, об этом говорит последнее заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, который сказал, что боевые действия зашли в «тупик», в связи с чем Киев с нетерпением ждет «новых поставок более совершенного вооружения».

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Хатылев сообщил, Киев начал прибедняться, поскольку ничего не может сделать на поле боя.

«Поэтому они «включают дурака». Начинают жаловаться, что они не способны, у них ничего нет. При этом при всем оказывают мощнейшее сопротивление по всей линии фронта. Несмотря на то, что украинцы целыми подразделениями уходят с передовой, их заменяют польские войска — не добровольцы, а непосредственно войска ВС Польши», — сказал эксперт.

Украина, отметил Хатылев, добивается только того, чтобы угодить США, которые выделили им очередной пакет финансовой помощи после визита в декабре украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Там ему поставили задачу организовать новое мощное наступление на армию РФ в течение двух недель, заявил полковник в запасе.

«Была поставлена задача: мол, не волнуйтесь, всë дадим, только в течение двух недель организуйте наступление, чтобы были видны действия ваших войск. Но они наступления такого организовать не в состоянии — у них опять якобы нет сил, средств, а самое главное — боекомплекта», — сообщил Хатылев.

Военный напомнил, что в ЕС и США сейчас начали просить подсчитать расходы, куда ушли все выделенные Киеву деньги. В связи с чем могут всплыть неприятные для Зеленского факты коррупции на Украине, считает он.

Ранее, 28 декабря, французский политик Флориан Филиппо назвал новый пакет поддержки Евросоюза Украине «полным бредом». Политик призвал остановиться, указав, что с 1 января 2023 года Евросоюз будет ежемесячно выделять Киеву €1,5 млрд. В частности, Франция будет выплачивать €300 млн каждый месяц.

В тот же день американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о бессмысленности последнего пакета помощи Киеву от Вашингтона, включающего зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он отметил, что ЗРК Patriot может быть эффективен только в составе комплексной системы обороны НАТО. Как считает Дэвис, одной такой установки не хватит даже для защиты Киева, поэтому вряд ли она усилит потенциал украинских противовоздушную оборону (ПВО).

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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