Реклама
Прямой эфир
Общество
Сугробы высотой 30 см ожидаются в Москве в новогоднюю ночь
Мир
В Китае назвали выступление Зеленского в США свидетельством отчаяния Киева
Политика
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Мир
МИД заявил о неприемлемости ужесточения Норвегией условий работы на Шпицбергене
Мир
Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Белоруссии
Политика
Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии
Мир
СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
ДТЭК сообщила о существенном повреждении оборудования одной из украинских ТЭС
Армия
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
Мир
Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты
Сюжет:

Предупреждение из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 30 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра в четверг, 29 декабря.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

Предупреждение будет действовать с 21:00 четверга, 29 декабря, до 21:00 пятницы, 30 декабря. По прогнозам специалистов, ожидается местами гололед, налипание мокрого снега, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе объявляли до утра 30 декабря.

Также 29 декабря о неблагоприятной погоде в столице предупредили в МЧС. Москвичей попросили быть особо внимательными. Водителей предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, а также повышают шанс образования пробок и возникновения аварий, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о рекордном тепле 1 января. По его словам, в последний раз 1 января в Москве выдался рекордно теплым в 1973 году, когда воздух прогрелся до +4,2 градуса, отмечает телеканал «360». Вполне вероятно, по мнению Леуса, что 1 января 2023 года вплотную подберется к этим температурам или даже побьет рекорд.

В этот же день специалисты сервиса «Яндекс Погода» изучили данные метеонаблюдений и дали прогноз погоды в Москве и регионах в предновогодние дни — 30–31 декабря.

Руководителя сервиса Александр Ганьшин отметил, что в столице утром 30 декабря ожидается снег, столбики термометра покажут –3 градуса. 31 декабря в столице будет пасмурно, среднесуточная температура достигнет 0...–1 градусов.

Среди российских городов-миллионников теплее всего 30 декабря будет в южных городах: в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже, отмечает RT. Мороз до –20 градусов ожидается в Омске, Новосибирске и Красноярске.

27 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в столице. По его прогнозу, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022