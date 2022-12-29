Предупреждение из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 30 декабря

В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра в четверг, 29 декабря.

Предупреждение будет действовать с 21:00 четверга, 29 декабря, до 21:00 пятницы, 30 декабря. По прогнозам специалистов, ожидается местами гололед, налипание мокрого снега, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе объявляли до утра 30 декабря.

Также 29 декабря о неблагоприятной погоде в столице предупредили в МЧС. Москвичей попросили быть особо внимательными. Водителей предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, а также повышают шанс образования пробок и возникновения аварий, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о рекордном тепле 1 января. По его словам, в последний раз 1 января в Москве выдался рекордно теплым в 1973 году, когда воздух прогрелся до +4,2 градуса, отмечает телеканал «360». Вполне вероятно, по мнению Леуса, что 1 января 2023 года вплотную подберется к этим температурам или даже побьет рекорд.

В этот же день специалисты сервиса «Яндекс Погода» изучили данные метеонаблюдений и дали прогноз погоды в Москве и регионах в предновогодние дни — 30–31 декабря.

Руководителя сервиса Александр Ганьшин отметил, что в столице утром 30 декабря ожидается снег, столбики термометра покажут –3 градуса. 31 декабря в столице будет пасмурно, среднесуточная температура достигнет 0...–1 градусов.

Среди российских городов-миллионников теплее всего 30 декабря будет в южных городах: в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже, отмечает RT. Мороз до –20 градусов ожидается в Омске, Новосибирске и Красноярске.

27 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в столице. По его прогнозу, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков.