Аварийный дом на улице Одесской в Оренбурге снесут к маю 2023 года

В Оренбурге после вмешательства прокуратуры определились со сроками сноса аварийной пятиэтажки на улице Одесской, 129. Работы должны быть завершены к маю 2023 года, сообщает региональное надзорное ведомство.

Дом № 129 по улице Одесской признали аварийным еще в 2019 году. В два этапа в 2019–2022 годах жильцов расселили, а помещения передали в муниципальную собственность. Тогда же прекратилась подача коммунальных ресурсов.

Однако, как уточняет ИА «Урал56.Ру», дальше зданием заниматься не стали. Проверка показала отсутствие ряда окон и дверей и беспрепятственный доступ на аварийный объект посторонних лиц. Также в доме не раз возникали пожары.

«Во исполнение требований прокурора органом местного самоуправления запланировано заключение контракта на ликвидацию здания, срок проведения демонтажных работ установлен до 30 апреля 2023 года», — говорится в сообщении прокуратуры.

До этого момента власти обещали усилить патрулирование объекта. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.