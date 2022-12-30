Друзья, прекрасен наш Союз

У меня нет личного опыта жизни в СССР. Успел родиться еще при Союзе — вот, пожалуй, и вся моя советская биография. Поэтому оценивать СССР с позиций ностальгии по своему прошлому у меня очевидно не получится. И это хорошо. Мне кажется, что к столетнему юбилею создания Союза Советских Социалистических Республик мы дозрели до того, чтобы объективно воспринимать себя и свою страну во времени и пространстве. Без антисоветских или просоветских мифов и легенд. Без абсолютизации личного негативного или позитивного опыта жизни в СССР.

Даже удивительно, что за последние 30 с лишним лет мы так и не дали себе труда системно проанализировать и, что называется, каталогизировать советское наследие. Ведь оно безумно интересно. И поучительно. Как страна, разгромившая во Второй мировой мощнейший немецкий рейх и прорвавшаяся из послевоенной разрухи прямо в космос, умудрилась на излете XX века бесславно проиграть в противостоянии с американцами? Как так получилось, что самая читающая нация в мире с наивностью малолетнего ребенка повелась на западную пропаганду и бросилась в одностороннем порядке разоружаться перед своим стратегическим противником, демонтируя свое же собственное государство? В конце концов, как система, начинавшая с руководителей масштаба Ленина и Сталина, деградировала до уровня горбачевского политбюро?

Советский Союз начинался как самое прогрессивное государство на планете, а закончил свое существование, да простят меня старшие поколения, во многом как «унылый совок». Удивительная и в то же время исторически закономерная метаморфоза. СССР совершил огромный рывок в первой половине XX века, прошел пик своего развития в 1960-е, закрепил успехи на тактически выгодных международных позициях в 1970-е… и покатился под откос уже к концу 1980-x. Мне до сих пор кажется, что развал СССР вовсе не был неизбежен. Однако инерция достижений давно минувших лет не могла поддерживать его существование бесконечно, а застойный партийно-государственный аппарат оказался попросту не в состоянии вменяемо провести необходимые преобразования.

Что поделать, руководителям великих держав что XX века, что тем более XXI столетия не так уж легко дается выбор правильной дороги на неумолимой развилке истории: либо развитие и устремленность в будущее, либо застой и уход в небытие.

Как ни крути, современной России сегодня остро необходим свой масштабный и дерзновенный проект будущего. Именно такой посыл должен лежать в основе инвентаризации советского наследия.

Актуальна ли для России догоняющая экономическая модернизация, снижающая зависимость от экспорта сырья и высокотехнологичного импорта? Безусловно.

Важны ли элементы стратегического планирования в экономике? Более чем.

Необходимо ли выстраивать альтернативную Болонской систему высшего образования? Похоже, что да.

Нужно ли гармонично встраивать полноценный воспитательный элемент в школьную программу? Тоже да.

Возможно ли настроить внутренний и особенно внешний контур системы межнациональных отношений на объединяющие начала подлинной дружбы народов, включая культурно-цивилизационную платформу «русского мира», но не ограничиваясь ею? Снова да.

Стоит ли социализировать трудовые отношения в России, превратив работу для большинства наших граждан из повинности в призвание, обеспечивающее достойный уровень жизни? Тысячу раз да.

Чтобы реализовать хотя бы часть из вышеперечисленного, да еще и в условиях нарастающего внешнего давления — не просто можно, а категорически нужно использовать советские наработки. С поправкой на новые технологии и реалии нашего времени, разумеется. Важно понимать, что значительная часть «косяков» экономической модели СССР связана с острейшим дефицитом ресурсов. Большевикам пришлось проводить модернизацию страны, зачастую не считаясь с издержками. «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» — таковы были условия выживания страны, названные Сталиным в 1931 году.

Сегодня ситуация тоже непростая, но всё же далеко не такая критичная. Ресурсов у России вполне достаточно. Страна и обладает ядерным оружием, и даже опережает передовые государства по ряду высоких технологий. В решающей мере благодаря советскому наследию. Именно поэтому у нас есть неплохие шансы выстоять и даже улучшить свои позиции в противостоянии с Западом. Для этого надо грамотно распорядиться имеющимися потенциалом страны и отказаться от «торгашеской» психологии, самоуспокоенности, равно как и от иллюзий о том, что международный кризис как-то сам собою рассосется. Да, сейчас мы имеем на руках более выгодный внешнеполитический расклад, чем СССР сто лет назад, однако нас по-прежнему очень даже могут «смять».

Тем важнее не игнорировать, а уважать и по возможности использовать положительный советский опыт, при этом честно оценивая и негативные страницы истории СССР. Столетие образования Союза Советских Социалистических Республик вполне может стать для нас отправной точкой переосмысления всего нашего культурно-цивилизационного наследия. Возможно, мы уже дозрели до того, чтобы не хаять и не восхвалять, а понимать историю своей страны во всей ее сложности и противоречивости. Если так, то у нас получится грамотно использовать опыт прошлого в реальной борьбе за будущее, не растрачивая драгоценное время на нелепые «косплеи» и исторические реконструкции.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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